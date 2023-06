PRADEILLES AUVERGNE cv ville de nanterre Saint-Sauves-d’Auvergne, 7 août 2023, Saint-Sauves-d'Auvergne.

PRADEILLES AUVERGNE 7 – 18 août cv ville de nanterre en fonction du quotient familial

AU COEUR DU MASSIF DU MONT D OR, LE DOMAINE DE PRADEILLES S ETEND SUR UN TERRAIN VALLONE DE 40 HECTARES DE PRAIRIES ET FORETS, CE SEJOUR EST AXE SUR LES ACTIVITES DE MONTAGNES, COURSE D ORIENTATION, VTT EXTREME, RANDONNEE, KAYAK… ET DE SCIENCE AVEC SEANCES D ASTRONOMIE DE LA THEORIE A LA PRATIQUE!

cv ville de nanterre 63950 SAINT SAUVES D AUVERGNE DOMAINE DE PRADEILLES Saint-Sauves-d'Auvergne 63950 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T06:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-18T06:00:00+02:00 – 2023-08-18T23:59:00+02:00

SPORT DE NATURE ECOLOGIE