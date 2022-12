Colo Ski 23 CV Le Melezin Serre-Eyraud Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. CV Le Melezin serre eyraud Serre-Eyraud 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Ce séjour s’adresse aux jeunes, âgés de 6 à 16 ans, désireux de partir entre copains à la découverte d’activités dites: de glisse et de pleine « nature ». Serre Eyraud se situe sur la commune d’Orcières Merlette, en surplomb de la vallée du Champsaur. 6/7 demi-journées de ski alpin, encadrement « débutants & confirmés » dont deux journée à Orcières-Merlette + passage des niveaux ESF pour les débutants, Randonnée « nature », Snow-skate, Patinoire, Luge … Cirque, créations manuelles & petits jeux sans oublier les soirées et autres surprises destinés aux plus petits comme pour les ADOS!!! Points forts et particularités Au départ de Cabriès -13- (Parking du Collège Marie Mauron) nous proposons une prestation « Tout compris » sur une période de 7 jours / 6 nuits (du dimanche au samedi) incluant l’hébergement en Pension complète en CV agrée Jeunesse et Sports, le transport A/R, les activités avec la location du matériel spécifique et les nombreuses animations proposées. Encadrement L’équipe pédagogique de l’association EDUC’SPORTS 13, est composée d’éducateurs sportifs diplômés d’Etat dans différents domaines (montagne, roller/skate, sports collectifs) et d’animateurs BAFA titulaires, participants à la création et la réalisation des différents projets de l’association.

