Stages d’Escalade en Falaise Cuzouls Arcambal, 8 juillet 2023, Arcambal.

Arcambal,Lot

Cahors Escalade propose des stages pendant les vacances, ouverts à tous, encadrés par des professionnels.

Inscriptions obligatoires et renseignements au 06 37 94 26 84.

2023-07-08 10:00:00 fin : 2023-07-08 17:00:00. 20 EUR.

Cuzouls

Arcambal 46090 Lot Occitanie



Cahors Escalade offers vacation courses open to all, supervised by professionals.

Registration required and information on 06 37 94 26 84

Cahors Escalade ofrece cursos de vacaciones abiertos a todos, supervisados por profesionales.

Inscripción previa e información en el 06 37 94 26 84

Cahors Escalade bietet in den Ferien Kurse an, die für alle offen sind und von Fachleuten betreut werden.

Obligatorische Anmeldungen und Informationen unter 06 37 94 26 84

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Cahors – Vallée du Lot