EVENEMENT CUZION – Samedi 29 juillet 2023 inauguration nouvelle cité ouvrière « LES MAISONS ROUGES » Rue de la rivale, CUZION Cuzion, 29 juillet 2023 10:00, Cuzion.

EVENEMENT CUZION – Samedi 29 juillet 2023 inauguration nouvelle cité ouvrière « LES MAISONS ROUGES » Rue de la rivale, CUZION Cuzion Samedi 29 juillet, 10h00

– Marché

– Ateliers de dégustations gastronomique

– Découverte faune/flore locale

– Musée éphémère barrage d’Eguzon

– Tombola (+ de 5000 € de lots)

– Quizz bonbon

– Musique

– Buvette et restauration Samedi 29 juillet, 10h00 1

https://priantentreprises.fr/2023/07/20/evenement-gratuit-sur-cuzion-le-samedi-29-juillet-2023/

EVENEMENT CUZION – Samedi 29 juillet 2023 inauguration nouvelle cité ouvrière « LES MAISONS ROUGES »

RDV le samedi 29 juillet 2023

Rue de la rivale 36190 CUZION à partir de 10h00 jusqu’à 18h00

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’inauguration de la nouvelle cité ouvrière « les maisons rouges » aujourd’hui rénovée et aménagée pour une dizaine de familles par l’entreprise PRIANT.

Ne manquez pas cette occasion de passer une journée entre amis et en famille pour voir le fruit de notre travail et de vous immerger dans ce charmant petit hameau niché au-dessus du lac et du barrage d’Eguzon.

Au programme :

– Marché de producteurs et artisans locaux

– Ateliers de dégustations gastronomique

– Circuit de découverte de la faune et flore locale

– Musée éphémère du barrage d’Eguzon et de sa cité ouvrière

– Tombola (+ de 5000 € de lots)

– Quizz bonbon pour les enfants

– Animation musicale

– Buvette et restauration sur place

Nous sommes impatients de vous accueillir et de partager ce moment privilégié avec vous.

N’hésitez pas à diffuser à toutes les personnes que vous souhaitez l’accès est libre et gratuit et le site vaut vraiment le coup d’être connu !

Rue de la rivale, CUZION rue de la rivale 36190 cuzion Cuzion 36190 Indre