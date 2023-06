Brocante de l’Amicale de Bonnu Cuzion, 15 juillet 2023, Cuzion.

Cuzion,Indre

L’Amicale de Bonnu organise sa traditionnelle brocante de l’été le 15 juillet..

2023-07-15

Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire



The Amicale de Bonnu organizes its traditional summer flea market on July 15.

La Amicale de Bonnu celebra el 15 de julio su tradicional mercadillo de verano.

Die Amicale de Bonnu veranstaltet am 15. Juli ihren traditionellen Sommerflohmarkt.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Vallée de la Creuse