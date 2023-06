Atelier Cuisine Cuzion, 11 juillet 2023, Cuzion.

Cuzion,Indre

Michelle Speroni vous accompagne dans la création d’un repas du terroir (11 et 25 juillet) ou gastronomique (18 juillet) que vous emporterez à la maison..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 . 25 EUR.

Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire



Michelle Speroni will help you create a local (July 11 and 25) or gourmet (July 18) meal to take home.

Michelle Speroni le ayudará a crear una comida local (11 y 25 de julio) o una comida gourmet (18 de julio) para llevar a casa.

Michelle Speroni begleitet Sie bei der Kreation eines regionalen (11. und 25. Juli) oder gastronomischen (18. Juli) Essens, das Sie mit nach Hause nehmen können.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Vallée de la Creuse