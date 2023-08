Cuisine d’automne à l’Ecomusée de Cuzals Cuzals Sauliac-sur-Célé, 24 septembre 2023, Sauliac-sur-Célé.

Sauliac-sur-Célé,Lot

Venez clôturer la saison de l’écomusée dimanche 24 septembre de 10h à 18h ! Profitez d’un moment convivial autour du thème du vin et de la musique en dansant au rythme des musiques d’Europe de l’Est avec Kazbak. D’autres animations vous attendent : des dégustations de plats typiques, la confection de jus de pomme et des jeux de quilles pour les plus joueur•euse•s !

Tout public.

2023-09-24 10:30:00 fin : 2023-09-24 18:30:00. 5 EUR.

Cuzals Ecomusée de Cuzals

Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie



Come and close the ecomuseum season on Sunday, September 24 from 10am to 6pm! Enjoy a convivial moment around the theme of wine and music, dancing to the rhythm of Eastern European music with Kazbak. Other activities include tastings of typical dishes, apple juice making and bowling for the more playful!

Open to all

Venga a cerrar la temporada en el ecomuseo el domingo 24 de septiembre, de 10.00 a 18.00 horas Disfrute de un momento de convivencia en torno al tema del vino y la música, bailando al ritmo de la música de Europa del Este con Kazbak. Otras actividades incluyen degustaciones de platos típicos, elaboración de zumo de manzana y bolos para los más aventureros

Abierto a todos

Schließen Sie die Saison des Ecomusée am Sonntag, den 24. September von 10 bis 18 Uhr ab! Genießen Sie einen geselligen Moment rund um das Thema Wein und Musik und tanzen Sie zum Rhythmus osteuropäischer Musik mit Kazbak. Es erwarten Sie auch andere Aktivitäten: Verkostung typischer Gerichte, Herstellung von Apfelsaft und Kegeln für die Spieler unter Ihnen!

Für alle Altersgruppen

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Figeac