Marché gourmand à Cuzac Cuzac, 22 juillet 2023, Cuzac.

Cuzac,Lot

À l’occasion de la fête votive du village venez profitez du marché gourmand animé par Saxamba, un moment convivial pour déguster des produits locaux..

2023-07-22 19:30:00 fin : 2023-07-22 . .

Cuzac 46270 Lot Occitanie



For the village fête votive, come and enjoy the gourmet market hosted by Saxamba, a convivial opportunity to sample local produce.

Como parte de la fiesta del pueblo, venga y disfrute del mercado gourmet organizado por Saxamba, una oportunidad para degustar los productos locales.

Anlässlich des Votivfestes des Dorfes genießen Sie den von Saxamba organisierten Gourmetmarkt, ein geselliger Moment, um lokale Produkte zu probieren.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Figeac