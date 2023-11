MARCHÉ DE NOËL Cuxac-d’Aude, 17 décembre 2023, Cuxac-d'Aude.

Cuxac-d’Aude,Aude

Marché de Noël du Village avec deux pôles :

Les Halles pour la partie étals, restauration et animations.

Et le Parvis de la Médiathèque ainsi que la MLC pour la partie animations enfants avec un magnifique programme..

2023-12-17 11:00:00 fin : 2023-12-17 20:00:00. .

Cuxac-d’Aude 11590 Aude Occitanie



Village Christmas Market with two hubs:

Les Halles for stalls, food and entertainment.

And the Parvis de la Médiathèque and the MLC for children’s entertainment, with a magnificent program.

Mercado navideño de pueblo con dos centros:

Les Halles para puestos, comida y entretenimiento.

Y el Parvis de la Médiathèque y el MLC para la animación infantil, con un magnífico programa.

Weihnachtsmarkt im Club-Resort mit zwei Polen:

Les Halles für den Teil mit Ständen, Speisen und Unterhaltung.

Und der Vorplatz der Mediathek sowie die MLC für die Kinderanimation mit einem tollen Programm.

Mise à jour le 2023-11-21 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi