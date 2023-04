ENS – DES ARBRES AU FIL DE L’EAU, 11 juin 2023, Cuxac-d'Aude.

4 km / Facile

Rendez-vous au parking en face de l’EHPAD La Bourgade, côté fleuve

Retrouvons-nous au bord de l’Aude pour parler de la biodiversité du site, de la sylviculture mais aussi pour écouter les belles histoires que les arbres ont à nous raconter.

Réservation obligatoire.

25 personnes max..

2023-06-11 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-11 12:30:00. .

Cuxac-d’Aude 11590 Aude Occitanie



4 km / Easy

Meet at the parking lot in front of the EHPAD La Bourgade, on the river side

Let’s meet at the edge of the Aude to talk about the biodiversity of the site, the forestry but also to listen to the beautiful stories that the trees have to tell us.

Reservation required.

25 people max.

4 km / Fácil

Cita en el aparcamiento frente al EHPAD La Bourgade, a orillas del río

Reunámonos a orillas del Aude para hablar de la biodiversidad del lugar, de silvicultura y también para escuchar las bellas historias que los árboles tienen que contarnos.

Reserva obligatoria.

25 personas máximo.

4 km / Leicht

Treffpunkt: Parkplatz gegenüber dem EHPAD La Bourgade, auf der Flussseite

Treffen wir uns am Ufer der Aude, um über die Biodiversität des Ortes und die Forstwirtschaft zu sprechen, aber auch, um den schönen Geschichten zu lauschen, die die Bäume zu erzählen haben.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 25 Personen.

Mise à jour le 2023-03-27 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude