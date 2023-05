ENDURANCE ÉQUESTRE – LE CAPXAIN 2023, 11 juin 2023, Cuxac-Cabardès.

Comme chaque année au Printemps, le Capxain est le rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de sports équestres.

Sur un parcours au cœur de la Montagne Noire, venez encourager les participants !

Dimanche 11 juin

– Courses préparatoires, amateurs et CEI, épreuves clubs

– Épreuves shf, amateurs, préparatoires, clubs et internationales

– Championnat et circuit départemental clubs

– Challenge occitanie

– CEI * 100 km

Marché de producteurs locaux et buvette tout au long de la journée..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie



Like every year in Spring, the Capxain is the appointment not to be missed for the amateurs of equestrian sports.

On a course in the heart of the Montagne Noire, come and encourage the participants!

Sunday June 11th

– Preparatory races, amateurs and CEI, club events

– Shf, amateur, preparatory, club and international events

– Championship and departmental circuit for clubs

– Occitania Challenge

– CEI * 100 km

Market of local producers and refreshment bar throughout the day.

Como cada año en primavera, el Capxain es el punto de encuentro de los aficionados a los deportes ecuestres.

En un recorrido en el corazón de la Montaña Negra, ¡venga a animar a los participantes!

Domingo 11 de junio

– Carreras preparatorias, aficionados y CEI, pruebas de clubes

– Pruebas shf, amateurs, preparatorias, de clubes e internacionales

– Campeonato y circuito departamental para clubes

– Desafío Occitania

– CEI * 100 km

Mercado de productores locales y bar de refrescos durante todo el día.

Wie jedes Jahr im Frühling ist Capxain ein Muss für alle Pferdesportfans.

Auf einer Strecke im Herzen der Montagne Noire können Sie die Teilnehmer anfeuern!

Sonntag, 11. Juni

– Vorbereitungsrennen, Amateure und CEI, Vereinsprüfungen

– Shf-, Amateur-, Vorbereitungs-, Club- und internationale Prüfungen

– Championnat und Circuit départemental clubs

– Challenge occitanie

– CEI * 100 km

Markt mit lokalen Erzeugern und Getränken während des ganzen Tages.

Mise à jour le 2023-04-20 par A.D.T. de l’Aude / OTI Montagne Noire