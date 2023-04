ENDURANCE ÉQUESTRE – LE CAPXAIN 2023, 10 juin 2023, Cuxac-Cabardès.

Comme chaque année au Printemps, le Capxain est le rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de sports équestres.

Sur un parcours au cœur de la Montagne Noire, venez encourager les participants !

Samedi 10 juin :

Course SHF et jeunes chevaux.

Buvette tout au long de la journée.

Repas en soirée, jambon à la broche (sur réservation)..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie



Like every year in Spring, the Capxain is the appointment not to be missed for the amateurs of equestrian sports.

On a course in the heart of the Montagne Noire, come and encourage the participants!

Saturday June 10th :

SHF race and young horses.

Refreshment bar throughout the day.

Meal in the evening, ham on the spit (on reservation).

Como cada año en primavera, el Capxain es el punto de encuentro ineludible para los aficionados a los deportes ecuestres.

En un recorrido en el corazón de la Montagne Noire, ¡venga a animar a los participantes!

Sábado 10 de junio :

Carrera de SHF y caballos jóvenes.

Bar durante todo el día.

Cena, jamón al asador (previa reserva).

Wie jedes Jahr im Frühling ist Capxain ein Muss für alle Pferdesportfans.

Auf einer Strecke im Herzen der Montagne Noire können Sie die Teilnehmer anfeuern!

Samstag, 10. Juni :

SHF-Rennen und junge Pferde.

Getränkeausschank den ganzen Tag über.

Essen am Abend, Schinken am Spieß (Reservierung erforderlich).

