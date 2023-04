FESTI RANDO 2023 – DES FERMES ET DES FOURS Cuxac-Cabardès Catégories d’évènement: Aude

Cuxac-Cabardès

FESTI RANDO 2023 – DES FERMES ET DES FOURS, 27 mai 2023, Cuxac-Cabardès. DES FERMES ET DES FOURS

Distance : 10 km (raccourci possible 8km)

Dénivelé positif : 200m

Départ à 9h de la ferme Escoussols

Prévoir la matinée.

2023-05-27 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-27 12:00:00. . Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie



FARMS AND OVENS

Distance : 10 km (possible shortcut 8km)

Elevation gain : 200m

Departure at 9am from the Escoussols farm

Plan the morning GRANJAS Y HORNOS

Distancia: 10 km (posible atajo 8km)

Desnivel: 200m

Salida a las 9h de la granja de Escoussols

Plan para pasar la mañana VON BAUERNHÖFEN UND ÖFEN

Entfernung: 10 km (mögliche Abkürzung 8km)

Positiver Höhenunterschied: 200m

Start um 9 Uhr auf dem Bauernhof Escoussols

Den Vormittag einplanen Mise à jour le 2023-04-18 par A.D.T. de l’Aude / OTI Montagne Noire

Détails Catégories d’évènement: Aude, Cuxac-Cabardès Autres Adresse Ville Cuxac-Cabardès Departement Aude Lieu Ville Cuxac-Cabardès

Cuxac-Cabardès Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cuxac-cabardes/

FESTI RANDO 2023 – DES FERMES ET DES FOURS 2023-05-27 was last modified: by FESTI RANDO 2023 – DES FERMES ET DES FOURS 27 mai 2023 Cuxac-Cabardès

Cuxac-Cabardès Aude