Gironde CULTURE ET SANTÉ : « LES ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS : UNE PLACE POUR TOUS, UNE PLACE POUR CHACUN. » Cuvier de Feydeau Artigues-près-Bordeaux, 23 novembre 2023, Artigues-près-Bordeaux. CULTURE ET SANTÉ : « LES ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS : UNE PLACE POUR TOUS, UNE PLACE POUR CHACUN. » Jeudi 23 novembre, 18h30 Cuvier de Feydeau Table ronde sur la question de l’inclusion des enfants à besoins particuliers. Différents intervenants locaux seront présents afin de transmettre des témoignages positifs et des informations pratiques sur ces deux grands sujets : La place des enfants à besoins particuliers en milieu scolaire (du multi accueil à l’élémentaire) La place des enfants à besoins particuliers dans les sports, la culture et les loisirs de manière générale. Les échanges complémentaires auront lieu avec les autres évènements organisés par la commune sur cette question.

Organisé par la ville d’Artigues-près-Bordeaux, en partenariat avec l’association Autisme France. Cuvier de Feydeau Avenue de l’Ile de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Artigues-près-Bordeaux, Gironde

Autres
Lieu
Cuvier de Feydeau
Adresse
Avenue de l'Ile de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux
Ville
Artigues-près-Bordeaux
Departement
Gironde

