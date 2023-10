PROJET CULTURE ET SANTÉ : PERSONA Cuvier de Feydeau Artigues-près-Bordeaux, 16 novembre 2023, Artigues-près-Bordeaux.

PROJET CULTURE ET SANTÉ : PERSONA 16 et 17 novembre Cuvier de Feydeau Tarif public : 7€. Tarif réduit (étudiants et minimas sociaux) : 5€. Inscription sur le site de la ville dans la rubrique « Agenda » ou le jour du spectacle (billetterie ouverte 1h avant le début du spectacle).

« PERSONA ! » est un projet artistique pluridisciplinaire, né de la rencontre de deux univers : celui de la culture et celui de la santé. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme « Culture et Santé » en Aquitaine et associe Théâtr’action, l’association Rénovation, le centre hospitalier Charles Perrens, le centre hospitalier Cadillac et le centre Montalier.

Inscrit dans le dispositif Culture et Santé en Aquitaine, « Persona! » est coordonné par l’association Rénovation et soutenu par l’opérateur culturel Théâtr’action, en patenariat avec la ville d’Artigues-près-Bordeaux.

Cuvier de Feydeau Avenue de l'Ile de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00