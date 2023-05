Les Visites du Jeudi > SAS Les Champs Jouault / Ressoursée 2-6 impasse Les Champs Jouault, 6 juillet 2023, Cuves.

Traitement et valorisation des déchets – Production de Spiruline.

Nous exploitons une installation de stockage de déchets ultimes non dangereux en mode bioréacteur, un centre de tri et une plateforme de recyclage. Via la valorisation des biogaz, nous transformons vos déchets en énergie que nous utilisons notamment pour cultiver et produire de la spiruline artisanale de manière éco-responsable..

2023-07-06 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-06 . .

2-6 impasse Les Champs Jouault SAS Les Champs Jouault / Ressoursée

Cuves 50670 Manche Normandie



Treatment and valorization of waste – Production of Spirulina.

We operate a storage facility for ultimate non-hazardous waste in bioreactor mode, a sorting center and a recycling platform. Through the valorization of biogas, we transform your waste into energy that we use to cultivate and produce artisanal spirulina in an eco-responsible way.

Tratamiento y recuperación de residuos – Producción de espirulina.

Disponemos de un almacén de biorreactores para residuos finales no peligrosos, un centro de clasificación y una plataforma de reciclaje. Mediante la recuperación de biogás, transformamos sus residuos en energía que utilizamos para cultivar y producir espirulina artesanal de forma ecológicamente responsable.

Abfallbehandlung und -verwertung – Spirulina-Produktion.

Wir betreiben eine Bioreaktoranlage zur Lagerung von ungefährlichen Endabfällen, ein Sortierzentrum und eine Recyclingplattform. Über die Biogasaufbereitung wandeln wir Ihren Abfall in Energie um, die wir insbesondere für die Kultivierung und Produktion von handwerklich hergestellter Spirulina auf ökologisch verantwortungsvolle Weise nutzen.

