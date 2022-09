JNS 2022 : Aux cuves de sassenage Cuves de sassenage Sassenage Catégories d’évènement: Isère

Sassenage

JNS 2022 : Aux cuves de sassenage Cuves de sassenage, 1 octobre 2022, Sassenage. JNS 2022 : Aux cuves de sassenage 1 et 2 octobre Cuves de sassenage

Gratuit su réservation

visites ludiques des cuves de sassenages Cuves de sassenage Place Louis Reverdy, Sassenage 38360 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Les 1 & 2 octobre, le spéléo club Grenoblois participe aux journées nationales de la spéléologie et du canyonisme.

Les bénévoles du club vous invitent à venir découvrir le monde souterrain aux Cuves de Sassenage, superbe cavité naturelle aux portes de Grenoble. La sortie est ouverte à tous les publics (8 ans minimum). Seule une bonne forme physique est conseillée ! INSCRIPTION LIBRE ET GRATUITE.

Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T09:30:00+02:00

2022-10-02T18:00:00+02:00 SGCAF

Détails Catégories d’évènement: Isère, Sassenage Autres Lieu Cuves de sassenage Adresse Place Louis Reverdy, Ville Sassenage Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Cuves de sassenage Sassenage Departement Isère

Cuves de sassenage Sassenage Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sassenage/

JNS 2022 : Aux cuves de sassenage Cuves de sassenage 2022-10-01 was last modified: by JNS 2022 : Aux cuves de sassenage Cuves de sassenage Cuves de sassenage 1 octobre 2022 Cuves de sassenage Sassenage Sassenage

Sassenage Isère