[Sortie accompagnée] Rando automnale & création d’un herbier Cuverville-sur-Yères, 25 novembre 2023, Cuverville-sur-Yères.

Cuverville-sur-Yères,Seine-Maritime

Une randonnée en plein automne, apprenez en plus sur ce qui vous entoure avec la création d’un herbier.

> 5km sur le circuit Gratte Panche

> Chaussures adaptées requises.

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 . .

Cuverville-sur-Yères 76260 Seine-Maritime Normandie



A hike in autumn, learn more about what surrounds you with the creation of a herbarium.

> 5km on the Gratte Panche circuit

> Appropriate footwear required

Pasea en otoño y aprende más sobre tu entorno creando un herbario.

> 5 km por el sendero Gratte Panche

> Se requiere calzado adecuado

Eine Wanderung mitten im Herbst. Lernen Sie mehr über das, was Sie umgibt, indem Sie ein Herbarium anlegen.

> 5 km auf dem Rundweg « Gratte Panche »

> Geeignete Schuhe erforderlich

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche