[Nature] Initiation recherche de traces et indices, 15 avril 2023, Cuverville-sur-Yères.

Mais qui se cache derrière cette trace ?

Vous souhaitez apprendre à reconnaitre les marques de passages des mammifères ?

Suivez-nous à la recherche des indices de présences et découvrez quel animal est passé avant nous !

Les empreintes n’auront plus de mystères pour vous !

Cette initiation vous est proposée en partenariat avec le Groupe Mammalogique Normand

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au moment de l’inscription : biodiversite@falaisesdutalou.fr.

2023-04-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-15 . .

Cuverville-sur-Yères 76260 Seine-Maritime Normandie



But who is hiding behind this trace?

Would you like to learn how to recognize mammalian tracks?

Follow us in our search for the clues of presence and discover which animal has passed before us!

The footprints will have no more mysteries for you !

This initiation is offered in partnership with the Groupe Mammalogique Normand

The meeting place will be communicated to you when you register: biodiversite@falaisesdutalou.fr

Pero, ¿quién está detrás de las huellas?

¿Quieres aprender a reconocer las huellas de los mamíferos?

¡Síguenos en nuestra búsqueda de pistas y descubre qué animal nos ha precedido!

¡Ya no tendrás ningún misterio cuando se trate de huellas!

Esta iniciación se ofrece en colaboración con el Groupe Mammalogique Normand

El lugar de encuentro se le comunicará en el momento de la inscripción: biodiversite@falaisesdutalou.fr

Aber wer verbirgt sich hinter dieser Spur?

Möchten Sie lernen, die Spuren von Säugetieren zu erkennen?

Folgen Sie uns auf der Suche nach Spuren und finden Sie heraus, welches Tier vor uns da war!

Die Spuren werden für Sie kein Geheimnis mehr sein! ?

Diese Einführung wird Ihnen in Zusammenarbeit mit der Groupe Mammalogique Normand angeboten

Der Treffpunkt wird Ihnen bei der Anmeldung mitgeteilt: biodiversite@falaisesdutalou.fr

Mise à jour le 2023-04-07 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité