Spectacle de Noël à Cuverville Cuverville, 15 décembre 2023, Cuverville.

Cuverville,Seine-Maritime

Le traditionnel spectacle de Noël de Cuverville aura lieu le 15 décembre 2023.

Avec un tout nouveau conte, « Les histoires secrètes du Père Noël » spectacle imaginé, écrit et mis en scène par Hélène Pesquet.

Le Père Noël sera lui aussi présent à Cuverville après le spectacle pour la remise des cadeaux aux enfants concernés. S’en suivra l’apéritif de Noël pour les enfants et les parents..

2023-12-15 18:00:00 fin : 2023-12-15 21:00:00. .

Cuverville 76280 Seine-Maritime Normandie



Cuverville’s traditional Christmas show will take place on December 15, 2023.

With a brand new tale, « Les histoires secrètes du Père Noël » (Santa’s Secret Stories), imagined, written and directed by Hélène Pesquet.

Santa Claus will also be present in Cuverville after the show to hand out presents to the children involved. This will be followed by a Christmas aperitif for children and parents.

El tradicional espectáculo navideño de Cuverville tendrá lugar el 15 de diciembre de 2023.

Contará con un cuento inédito, « Las historias secretas de Papá Noel », imaginado, escrito y dirigido por Hélène Pesquet.

Papá Noel también estará en Cuverville después del espectáculo para repartir regalos a los niños participantes. A continuación habrá un aperitivo navideño para niños y padres.

Das traditionelle Weihnachtsspektakel in Cuverville wird am 15. Dezember 2023 stattfinden.

Mit einem ganz neuen Märchen, « Les histoires secrètes du Père Noël », das von Hélène Pesquet erdacht, geschrieben und inszeniert wurde.

Auch der Weihnachtsmann wird nach der Aufführung in Cuverville anwesend sein, um die Geschenke an die betroffenen Kinder zu überreichen. Anschließend findet ein weihnachtlicher Aperitif für Kinder und Eltern statt.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche