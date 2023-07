Exposition – Cirque en Diois Cuverie du Domaine Châtillon-en-Diois, 23 juillet 2023, Châtillon-en-Diois.

Châtillon-en-Diois,Drôme

Les photographies de répétition, de stage ou de création sont un témoignage des circassien-nes qui vivent et travaillent dans le Diois..

2023-07-23 10:30:00 fin : 2023-08-31 18:30:00. .

Cuverie du Domaine Domaine de Maupas

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Photographs of rehearsals, workshops and creations are a testimony to the circus artists who live and work in the Diois region.

Fotografías de ensayos, talleres y creaciones dan testimonio de los artistas de circo que viven y trabajan en el Diois.

Die Fotografien von Proben, Praktika oder Kreationen sind ein Zeugnis der Zirkusartisten, die im Diois leben und arbeiten.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois