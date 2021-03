Genève Autre lieu Genève Cuvée spéciale Ville du Goût Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Quatre vigneronnes sont déterminées à mieux faire connaître l’excellence des nectars genevois. Sous l’impulsion de Brigitte Turin, ambassadrice de l’association Nous Artisanes du Vin ([www.artisanes.ch](http://www.artisanes.ch)), Sarah Meylan, Céline Dugerdil, Emilienne Hutin et Sophie Dugerdil s’allient pour créer une cuvée limitée déclinée en blanc, rouge et rosé afin de mettre en lumière les caractéristiques du terroir cantonal. Ces quatre créatrices de nectars, actives à Cologny, Avully et Dardagny, sont les représentantes genevoises de Nous Artisanes du Vin, qui regroupe une vingtaine de vigneronnes de toute la Suisse. Les trois vins seront disponibles dès le 1mai 2021. Ils feront la part belle à des assemblages de cépages typiques. Quatre vigneronnes créent une cuvée spéciale Autre lieu Genève Genève

