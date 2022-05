Cuvée Première Gigondas LaCave Gigondas Gigondas Catégories d’évènement: Gigondas

Vaucluse

Cuvée Première Gigondas LaCave Gigondas, 5 mai 2022, Gigondas. Cuvée Première Gigondas LaCave Gigondas LaCave 589 Route de Vaison Gigondas

2022-05-05 – 2022-05-08 Gigondas LaCave 589 Route de Vaison

Gigondas Vaucluse Gigondas Les vignerons de Gigondas la Cave vous proposent de découvrir leur Gigondas rouge “Cuvée Première” millésime 2021 au caveau de dégustation à la propriété. Dégustez et réservez ce Gigondas d’exception, produit en série limitée et bouteilles numérotées. caveau@cave-gigondas.fr +33 4 90 65 83 78 http://www.cave-gigondas.fr/ Gigondas LaCave 589 Route de Vaison Gigondas

dernière mise à jour : 2022-03-18 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Gigondas, Vaucluse Autres Lieu Gigondas Adresse Gigondas LaCave 589 Route de Vaison Ville Gigondas lieuville Gigondas LaCave 589 Route de Vaison Gigondas Departement Vaucluse

Gigondas Gigondas Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gigondas/

Cuvée Première Gigondas LaCave Gigondas 2022-05-05 was last modified: by Cuvée Première Gigondas LaCave Gigondas Gigondas 5 mai 2022 Gigondas Vaucluse

Gigondas Vaucluse