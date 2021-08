Valence-en-Poitou Abbaye de Valence Valence-en-Poitou, Vienne Cuvée des arts : 15 artistes proposent les œuvres de l’année écoulée (photo, peinture, gravure, sculpture…) Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Catégories d’évènement: Valence-en-Poitou

Vienne

Cuvée des arts : 15 artistes proposent les œuvres de l’année écoulée (photo, peinture, gravure, sculpture…) Abbaye de Valence, 18 septembre 2021, Valence-en-Poitou. Cuvée des arts : 15 artistes proposent les œuvres de l’année écoulée (photo, peinture, gravure, sculpture…)

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Valence

### Chaque année des artistes contemporains exposent dans le réfectoire des moines et dans la salle du château de l’abbaye de Valence des travaux réalisés récemment (année qui précède). Les artistes changent tous les ans; L’exposition est ouverte 3 week-ends dont le dernier lors des journées du Patrimoine.

Gratuit. Entrée libre.

Chaque année des artistes contemporains exposent dans le réfectoire des moines et dans la salle du château de l’abbaye de Valence des travaux réalisés récemment (année qui précède). Abbaye de Valence Chemin de l’Abbaye de Valence, 87600 Couhé Valence-en-Poitou Couhé Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Valence-en-Poitou, Vienne Autres Lieu Abbaye de Valence Adresse Chemin de l'Abbaye de Valence, 87600 Couhé Ville Valence-en-Poitou lieuville Abbaye de Valence Valence-en-Poitou