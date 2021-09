CUTTING MUSHROOMS de Kidows Kim Centre Chorégraphique National d’Orléans, 28 octobre 2021, Orleans.

Centre Chorégraphique National d’Orléans, le jeudi 28 octobre à 19:00

Ouverture publique : CUTTING MUSHROOMS de Kidows Kim jeudi 28 octobre, 19h, au CCNO ? CUTTING MUSHROOMS Influencé par le film Tetsuo : The Iron Man qui a été réalisé par Tsukamoto Shinya en 1989, Cutting mushrooms invoque une figure étrangement imprécise. Par un processus de transformation inachevée, la mutation de vêtements multicellulaires, le surgissement saugrenu d’objets quotidiens et de la voix brute, ce solo insaisissable fait proliférer des corps errants. Au-delà d’un imaginaire individuel, Cutting mushrooms révèle une monstruosité autre, reflet des conflits à l’œuvre dans notre société. Conception, chorégraphie et interprétation Kidows Kim Collaboration artistique, scénographie Hubert Crabières Lumière et régie générale Marie Sol Kim Costumes Josiane Martinho Production Météores Coproduction Centre chorégraphique national d’Orléans, ICI-CCN Montpellier – Occitanie / Pyrénées Méditerranée Soutien résidences Kunstencentrum Buda ✌️ LE CHORÉGRAPHE Kidows Kim Après un parcours en conception graphique, mime et une formation au CNDC d’Angers, il poursuit sa recherche au master exerce d’ICI–CCN Montpellier de 2018 à 2020. Ses créations composent une cosmogonie intime sous la forme d’un “dictionnaire des créatures fantastiques”. Il en a récemment dévoilé le premier chapitre dans un solo étrangement monstrueux nommé Funkenstein (2021). Il s’intéresse à la « Monstrarchéologie », c’est-à-dire à la méthode qui consiste à excaver une forme organique constituée de transformation microscopiques inachevées et à collectionner irrationnellement des imageries underground. ? INFOS PRATIQUES L’ouverture publique est prévue pour chaque fin de résidence. Espace de rencontre et de dialogue entre un travail en cours de création et un public, ce moment unique et privilégié est en entrée libre Gratuit, sur réservation ☞ RÉSERVATIONS En ligne ccn-orleans.com Par téléphone 02 38 62 41 00 Sur place aux horaires d’ouverture

L’ouverture publique est prévue pour chaque fin de résidence. Espace de rencontre et de dialogue entre un travail en cours de création et un public, ce moment unique et privilégié est en entrée libre.

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans Loiret



2021-10-28T19:00:00 2021-10-28T20:00:00