Cut the alligator – Compagnie des Musiques Têtues Châtelaudren-Plouagat, 25 novembre 2022

Cut the alligator – Compagnie des Musiques Têtues

2 Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat Ctes-d’Armor Office de tourisme Falaises d’Armor

2022-11-25 20:30:00 – 2022-11-25 22:00:00

Une soul groovy, fraîche et dansante made in Centre Bretagne.

Huit musiciens sur scène, une voix vibrante et puissante, des cuivres déchaînés et une section rythmique sauvage fusionnent pour créer une mixture sonore unique et pleine de vie. Chaque chanson, fruit d’un travail collectif, est un alliage très personnel d’émotions et de groove. Des mélodies tubesques, des riffs de cuivres explosifs, des rythmes incandescents…

Cut the Alligator délivre les énergies sacrées enfouies en chacun de nous, à la recherche des vibrations qui mettent le corps en transe.

“ Cut the Alligator se joue des frontières et délivre une musique à guérir n’importe quel burn out en détresse. ”

Hervé Devallan, Bretagne Actuelle

Tout public – Durée : 1h15 Musique funk/soul

lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 http://www.petit-echo-mode.fr/agenda/cut-the-alligator-compagnie-des-musiques-tetues/

