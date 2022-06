Cut Killer – Le Môme

Cut Killer – Le Môme, 22 juillet 2022, . Cut Killer – Le Môme



2022-07-22 – 2022-07-22 EUR 20 – Cut Killer

Depuis plus de 20 ans Cut Killer est le DJ leader de la scène urbaine. Il est l’un des DJ les plus emblématique du hip-hop dans le monde.

– Le Môme

« Le Môme, un rap à texte, polymorphe et intemporel.

