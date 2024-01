CUT KILLER ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers, vendredi 7 juin 2024.

Depuis plus de 20 ans, DJ Cut Killer s’est imposé comme le leader de la scène urbaine.Il est aujourd’hui l’un des DJs les plus emblématiques du hip-hop dans le monde. Son nom est devenu une référence internationale.Au commencement IZB, premier collectif hip-hop français, Cut Killer intègre la scène parisienne. Son style et la qualité de ses mix le projettent immédiatement au rang de DJ star. Mathieu Kassovitz lui propose alors d’interpréter son propre rôle dans une scène culte du non moins culte film «La Haine».Succès au rendez-vous, il enchaîne les DJ sets pour les lives d’innombrables artistes de la scène hip-hop : MC Solaar, Akhenaton, IAM, Joey Starr, Puff Daddy…

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-06-07 à 21:00

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86