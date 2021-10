Damery Damery DAMERY, Marne Customs Days Damery Damery Catégories d’évènement: DAMERY

Damery Marne Damery L’Association “Damery en Fête” organise les Customs Days, les samedi 16 et dimanche 17 Octobre 2021. Nombreuses animations, parade et exposition de camions, motos, autos. Restauration sur place & Buvette dameryenfete@gmail.com https://dameryenfete.wixsite.com/dameryenfete/events/course-de-caisse-a-savon-1 dernière mise à jour : 2021-08-10 par

