Customday #2 Centre sportif J. Delarras Fourchambault, samedi 18 mai 2024.

Customday #2 Centre sportif J. Delarras Fourchambault Nièvre

L’Association Custom Club Nivernais organise le Customday #2 à FOURCHAMBAULT.

C’est un rassemblement de voitures américaines avant les années 90 et européennes avant les années 80.

Venez au Centre sportif J. Delarras, Boulevard Boigues de 9h à 18h pour les admirer.

Sur place buvette, stands, restauration, manège, jeux gonflables, danse country et un concert avec Spys.

Entrée gratuite.

Infos au 06.09.98.81.47 et au 06.62.44.40.47 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 09:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Centre sportif J. Delarras 26 Boulevard Boigues

Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Customday #2 Fourchambault a été mis à jour le 2024-02-09 par OT NEVERS