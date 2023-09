World Cleanup Day – Cusset Cusset Cusset, 16 septembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Dans le cadre du World Cleanup Day 2023 qui se déroulera samedi 16 septembre, la Ville de Cusset, les comités de quartier et l’association Trashbusters s’associent au nettoyage de la commune. Des équipes assureront un ramassage méthodique de 9h à 12h..

2023-09-16 09:00:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As part of World Cleanup Day 2023, to be held on Saturday September 16, the town of Cusset, its neighborhood committees and the Trashbusters association are joining forces to clean up the town. Teams will be on hand from 9 a.m. to 12 p.m. to carry out methodical litter picks.

En el marco del Día Mundial de la Limpieza 2023, el sábado 16 de septiembre, la ciudad de Cusset, sus juntas vecinales y la asociación Trashbusters se unen para limpiar la ciudad. De las 9.00 a las 12.00 horas, los equipos llevarán a cabo una limpieza metódica.

Im Rahmen des World Cleanup Day 2023, der am Samstag, den 16. September stattfindet, beteiligen sich die Stadt Cusset, die Stadtteilausschüsse und der Verein Trashbusters an der Säuberung der Gemeinde. Die Teams werden von 9.00 bis 12.00 Uhr eine methodische Sammlung durchführen.

Mise à jour le 2023-09-12 par Vichy Destinations