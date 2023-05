Cinéma plein air • Top Gun Maverick Place Victor-Hugo, 16 août 2023, Cusset.

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick » Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai..

2023-08-16 à 21:30:00 ; fin : 2023-08-16 23:41:00. .

Place Victor-Hugo

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



After more than 30 years as one of the U.S. Navy’s top fighter pilots, Pete « Maverick » Mitchell continues to push his limits as a test pilot.

Tras más de 30 años como uno de los mejores pilotos de caza de la Marina estadounidense, Pete « Maverick » Mitchell sigue superando sus límites como piloto de pruebas.

Nachdem er über dreißig Jahre lang einer der besten Kampfpiloten der US-Marine war, geht Pete ?Maverick » Mitchell als Testpilot immer wieder an seine Grenzen.

