Cinéma plein air • Cruella Place Victor-Hugo, 2 août 2023, Cusset.

Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode..

2023-08-02 à 21:30:00 ; fin : 2023-08-02 23:44:00. .

Place Victor-Hugo

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



London, 70’s, in the middle of the punk rock movement. A talented con artist, Estella is determined to make a name for herself in the fashion world.

Londres, años setenta, en pleno auge del movimiento punk rock. Estella, una talentosa estafadora, está decidida a hacerse un nombre en el mundo de la moda.

London in den 70er Jahren, mitten in der Punkrock-Bewegung. Als talentierte Betrügerin ist Estella fest entschlossen, sich in der Modebranche einen Namen zu machen.

