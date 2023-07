Good Morning Cusset Cusset, 15 juillet 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Les séances de sport en plein air seront proposées par des intervenants sportifs ou des associations au public le samedi matin en juillet et août..

2023-07-15 09:30:00 fin : 2023-07-15 10:30:00. .

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Outdoor sports sessions will be offered by sports instructors or associations to the public on Saturday mornings in July and August.

Los sábados por la mañana de julio y agosto se ofrecerán al público sesiones deportivas al aire libre a cargo de monitores o asociaciones deportivas.

Die Sportstunden im Freien werden von Sportreferenten oder Vereinen für die Öffentlichkeit am Samstagmorgen im Juli und August angeboten.

Mise à jour le 2023-06-28 par Vichy Destinations