Presles fête les arts de rue Centre La Passerelle, 3 juin 2023, Cusset.

C’est le grand retour de “ Presles fête les arts de rue ” et pour l’occasion, l’humour sera au rendez-vous de cette quatrième édition..

2023-06-03 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-03 22:00:00. .

Centre La Passerelle Rue Pierre-Boubet

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



It is the great return of ? Presles fête les arts de rue? and for the occasion, humor will be at the rendez-vous of this fourth edition.

Es el gran regreso de ? Presles fête les arts de rue? y para la ocasión, el humor estará en el centro de esta cuarta edición.

Es ist die große Rückkehr von ? Presles fête les arts de rue » (Presles feiert die Straßenkunst) und zu diesem Anlass wird der Humor in der vierten Ausgabe nicht zu kurz kommen.

Mise à jour le 2023-04-21 par Vichy Destinations