Festval Alice Château de Presles, 2 juin 2023, Cusset.

C’est nouveau et c’est à Cusset que ça se passe les 2 et 3 juin prochains. Le festival d’arts vivants ALICE, ouvrira les portes au public d’un endroit peu connu à savoir le Château de Presles à Cusset..

2023-06-02 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-02 22:00:00. .

Château de Presles En face du 19 boulevard du 8 Mai 1945

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



It is new and it is in Cusset that it happens on June 2nd and 3rd. The festival of live arts ALICE, will open the doors to the public of a place little known to know the Castle of Presles in Cusset.

Es nuevo y está en Cusset los días 2 y 3 de junio. El festival ALICE de artes en vivo abrirá las puertas al público de un lugar poco conocido, el Château de Presles en Cusset.

Es ist neu und findet am 2. und 3. Juni in Cusset statt. Das Festival der darstellenden Künste ALICE öffnet die Türen eines wenig bekannten Ortes, nämlich des Château de Presles in Cusset, für das Publikum.

Mise à jour le 2023-04-28 par Vichy Destinations