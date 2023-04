Picture for nature Place Victor-Hugo, 27 mai 2023, Cusset.

La deuxième édition du festival Picture for Nature se déroulera les 27 et 28 mai 2023 au Théâtre de Cusset..

Place Victor-Hugo Théâtre de Cusset

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The second edition of the festival Picture for Nature will take place on May 27 and 28, 2023 at the Theatre of Cusset.

La segunda edición del festival Picture for Nature tendrá lugar los días 27 y 28 de mayo de 2023 en el Théâtre de Cusset.

Die zweite Ausgabe des Festivals Picture for Nature findet am 27. und 28. Mai 2023 im Theater von Cusset statt.

