« Lynx » de Laurent Geslin Place Victor-Hugo, 26 mai 2023, Cusset.

Parrain de la deuxième édition de Picture for Nature, qui se tiendra les 27 et 28 mai 2023, Laurent Geslin, photographe et réalisateur du film « Lynx », projettera son documentaire le samedi 27 mai à 18h au Théâtre de Cusset..

2023-05-26 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-26 20:00:00. .

Place Victor-Hugo Théâtre de Cusset

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Sponsor of the second edition of Picture for Nature, which will be held on May 27 and 28, 2023, Laurent Geslin, photographer and director of the film « Lynx », will screen his documentary on Saturday, May 27 at 6:00 pm at the Theatre of Cusset.

Padrino de la segunda edición de Picture for Nature, que se celebrará los días 27 y 28 de mayo de 2023, Laurent Geslin, fotógrafo y director de la película « Lynx », proyectará su documental el sábado 27 de mayo a las 18.00 horas en el Théâtre de Cusset.

Als Schirmherr der zweiten Ausgabe von Picture for Nature, die am 27. und 28. Mai 2023 stattfindet, wird Laurent Geslin, Fotograf und Regisseur des Films « Lynx », seinen Dokumentarfilm am Samstag, den 27. Mai um 18 Uhr im Theater von Cusset vorführen.

