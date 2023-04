Nuit européenne des musées • Cusset Musée de la Tour Prisonnière, 13 mai 2023, Cusset.

Profitez de la Nuit Européenne des Musées pour vivre une expérience muséale inédite en partenariat avec la Médiathèque de Cusset..

2023-05-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-13 22:00:00. .

Musée de la Tour Prisonnière Rue de la Tour Prisonnière

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Take advantage of the European Night of the Museums to live a unique museum experience in partnership with the Médiathèque of Cusset.

Aproveche la Noche Europea de los Museos para disfrutar de una experiencia museística única en colaboración con la Médiathèque de Cusset.

Nutzen Sie die Europäische Nacht der Museen, um in Zusammenarbeit mit der Mediathek von Cusset eine ganz neue Museumserfahrung zu machen.

