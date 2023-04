Foire de Printemps de Cusset 2023 Place Victor-Hugo, 13 mai 2023, Cusset.

La grande Foire de Printemps fait son retour cette année ! Cette grande fête portée par la Ville de Cusset et l’association Made in Cusset Commerces prendra ses quartiers en plein coeur de ville le samedi 13 mai dès 10h..

2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-13 17:00:00. .

Place Victor-Hugo

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The great Spring Fair is back this year! This great festival supported by the City of Cusset and the association Made in Cusset Commerces will take place in the heart of the city on Saturday, May 13 from 10 am.

¡La gran Feria de Primavera vuelve este año! Esta gran fiesta apoyada por el Ayuntamiento de Cusset y la asociación Made in Cusset Commerces tendrá lugar en el corazón de la ciudad el sábado 13 de mayo a partir de las 10h.

Die große Frühlingsmesse kehrt dieses Jahr zurück! Dieses große Fest, das von der Stadt Cusset und dem Verein Made in Cusset Commerces getragen wird, findet am Samstag, den 13. Mai ab 10 Uhr im Herzen der Stadt statt.

