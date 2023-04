Lumières sur le Bourbonnais • Cusset Place Victor-Hugo, 29 avril 2023, Cusset.

Du 29 avril au 30 septembre 2023, dès la tombée de la nuit et jusqu’à 23h30, huit monuments emblématiques du patrimoine architectural de l’Allier se parent de mille feux en accueillant les fresques vidéo du festival Lumières sur le Bourbonnais..

2023-04-29 à 22:00:00 ; fin : 2023-06-30 23:30:00. .

Place Victor-Hugo

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



From April 29 to September 30, 2023, from nightfall to 11:30 pm, eight emblematic monuments of the Allier architectural heritage will be adorned with a thousand lights by hosting the video frescoes of the Lumières sur le Bourbonnais festival.

Del 29 de abril al 30 de septiembre de 2023, desde el anochecer hasta las 23:30 horas, ocho monumentos emblemáticos del patrimonio arquitectónico de Allier se engalanarán con mil luces para acoger los frescos de vídeo del festival Lumières sur le Bourbonnais.

Vom 29. April bis zum 30. September 2023 werden acht symbolträchtige Denkmäler des architektonischen Erbes des Departements Allier nach Einbruch der Dunkelheit bis 23.30 Uhr mit tausend Lichtern geschmückt, indem sie die Video-Fresken des Festivals Lumières sur le Bourbonnais beherbergen.

