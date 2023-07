Marché fermier semi-nocturne à Cussac Cussac, 17 août 2023, Cussac.

Cussac,Haute-Vienne

Durant l’été, producteurs, communes et la Communauté de Communes Ouest Limousin, vous donnent rendez-vous pour des marchés fermiers semi nocturnes, les jeudis à partir de 18h, dans différentes communes de l’Ouest Limousin. Sur place, produits locaux, frais et cuisinés, raviront vos papilles et peuvent être consommés sur place autour de tablées conviviales. Sur place : buvette, grill..

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



During the summer, producers, communes and the Communauté de Communes Ouest Limousin (West Limousin Community of Communes) invite you to join them for semi-nightly farmers’ markets, on Thursdays from 6pm, in various communes of West Limousin. Freshly prepared local produce will delight your taste buds, and can be eaten on the spot around convivial tables. On-site refreshment bar and grill.

Durante los meses de verano, los productores, las colectividades locales y la Communauté de Communes Ouest Limousin (Mancomunidad de municipios del Oeste de Lemosín) organizan los jueves, a partir de las 18:00 h, mercados agrícolas quincenales en distintos municipios del Oeste de Lemosín. Los productos locales, recién preparados, harán las delicias de su paladar y podrán degustarse in situ en torno a mesas acogedoras. Bar y parrilla.

Während des Sommers laden Sie Erzeuger, Gemeinden und die Communauté de Communes Ouest Limousin donnerstags ab 18 Uhr zu halbnächtlichen Bauernmärkten in verschiedenen Gemeinden des West-Limousin ein. Vor Ort werden lokale, frische und gekochte Produkte Ihren Gaumen verwöhnen und können vor Ort an geselligen Tischen verzehrt werden. Vor Ort: Getränkestand, Grill.

