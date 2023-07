concert des andes 87150 CUssac Cussac, 22 juillet 2023 15:30, Cussac.

Pedro Condori chante les chansons de Bolivie et des Andes Samedi 22 juillet, 15h30 1

Pedro Condori chante les chansons de Bolivie et des Andes avec comme titre Wiphalita qui est le drapeau en tissu quadrillé de 49 cases multicolores, emblème des peuples originaires de Tawantinsuyu (terme quechua signifiant 4 parties). La wiphala représente l’union des peuples andins. Pedro Condori a donc choisi « Wiphalita » aussi comme titre de sa prestation dans le souci de valoriser ce symbole d’unité et d’égalité, d’organisation et d’harmonie du système communautaire andin.

Entrée 7EUR — Gratuit – 12 ans

https://pedro-condori.odoo.com/

87150 CUssac Chapiteau de la fontanelle Cussac 87150 Haute-Vienne