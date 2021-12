Curtis Harding – Saison Soufflerie Barakason (La), 3 mars 2022, Rezé.

2022-03-03

Horaire : 20:00

Gratuit : non 16 € / 12 € (hors frais de réservation)Tarif hors abonnement BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)

Soul, rhythm and blues. Curtis Harding : Voix d’or et compositions classieuses, Curtis Harding est l’artisan d’une soul américaine traversée d’influences multiples. Savamment orchestrées, ses chansons ont des airs de classiques instantanés.Curtis Harding est presque un enfant de la balle : sa mère est chanteuse de gospel et, très jeune, il l’accompagne en tournée et la rejoint sur scène pour assurer les chœurs. Il lui faut pourtant attendre ses 35 ans pour enregistrer son premier album. Sur « Soul Power » (2015), Curtis Harding décline son écriture en teintes variées, où domine la soul et affleurent les couleurs plus contrastées d’un rhythm and blues nerveux aux frontières du garage. Une réminiscence d’un parcours qui a vu le guitariste américain s’essayer au rock et, au début des années 2000, intégrer le milieu hip-hop d’Atlanta, où il croise CeeLo Green, moitié de Gnarls Barkley. En 2017, il invite l’autre moitié du fameux duo, Danger Mouse, à la production de « Face Your Fear », deuxième disque au classicisme assumé, marqué par des orchestrations luxuriantes, avec cuivres et percussions. Une tendance accentuée sur le très réussi « If Words Were Flowers », troisième album rassérénant où la soul se conjugue au présent, déclinée en de multiples couleurs, teintée de choeurs gospel, guitares nerveuses et touches d’Auto-Tune. + en 1ère partie.

Barakason (La) adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org/ info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/