Curry’quiz Lauzun, 4 décembre 2021, Lauzun.

Curry’quiz Lauzun

2021-12-04 19:00:00 – 2021-12-04

Lauzun Lot-et-Garonne Lauzun

EUR 14 14 Une soirée franco-anglaise pour soutenir le club de tennis de Lauzun !

Au menu curry de volaille et riz, dessert et café, avant une soirée questions dans les deux langues. Un buvette sera à votre disposition avec des bières, du vin et des boissons sans alcool. Une tombola vous sera aussi proposée.

Inscription en individuel ou en équipe (6 max) avant le 30 novembre.

Pensez à apporter vos couverts.

Une soirée franco-anglaise pour soutenir le club de tennis de Lauzun !

Au menu curry de volaille et riz, dessert et café, avant une soirée questions dans les deux langues. Un buvette sera à votre disposition avec des bières, du vin et des boissons sans alcool.

Pensez à apporter vos couverts.

Une soirée franco-anglaise pour soutenir le club de tennis de Lauzun !

Au menu curry de volaille et riz, dessert et café, avant une soirée questions dans les deux langues. Un buvette sera à votre disposition avec des bières, du vin et des boissons sans alcool. Une tombola vous sera aussi proposée.

Inscription en individuel ou en équipe (6 max) avant le 30 novembre.

Pensez à apporter vos couverts.

©tennis-club-lauzun

Lauzun

dernière mise à jour : 2021-11-02 par OT du Pays de Lauzun