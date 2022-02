Curmaïa quintet La maison du chant, 13 mars 2022, Marseille.

Curmaïa quintet

La maison du chant, le dimanche 13 mars à 16:00

Après des dizaines de concerts en France et en Italie, le trio Curmaïa enregistre (enfin) son 1er album dans ce lieu hautement symbolique qu’est la prestigieuse Maison du Chant de Marseille. Audrey Peinado – chant et percussions Laïla Sage – chant Lorenzo Valera – chant, guitare Laurent Cavalié – accord on Florian Huygebaert – percussions Fixer l’instantanéité du chant traditionnel représente sans doute un paradoxe mais après une intense saison de germination et maturation, le groupe Curmaïa souhaite plus que jamais partager et transmettre la puissance vitale d’un répertoire populaire, encore pleinement d’actualité . Pour l’enregistrement de cet album live, le trio curmaïa invite deux musiciens d’exception qui savent rendre aux polyphonies leurs accents d’authenticité : Laurent Cavalié, alchimiste du chant populaire et poly-instrumentiste languedocien et Florian Huygebaert, incontournable percussionniste de la musique traditionnelle (La Machine, Ormuz, PetitPiment). Un concert exceptionnel pour la préparation d’un objet précieux qui sortira cet automne. L’album sera accompagné de la publication d’un livre où les paroles seront éclairées par l’histoire des chants et des communautés dont ils proviennent, le tout finement illustré par le dessinateur Dimitri Mastoros dont le dernier album Exarcheia vient d’ être publié aux éditions Futuropolis. Le concert de Curmaïa Quintet sera l’occasion du lancement de la campagne de prévente du livre-CD. Curmaïa! Curmàia curmàia curmàia siùr padron sa ‘s fa no la curmàia ‘gh taiùmma ‘l pùsé bon… Quarante jours, les pieds dans la boue, extirper des mauvaises herbes pendant 12 heures. C’était la « monda », qui durant des décennies attira des milliers de travailleuses dans la plaine du Po. La dernier soir ces mondines se réunissaient pour la Curmaia, une grande fête… payée par le patron ! Le trio Curmaia reprend ces chants qui scandaient luttes et saisons et emplissaient autrefois les campagnes : répertoire des mondines, discanti des faucheurs, complaintes des migrants, rituels sacrés et profanes. Trois voix qui se heurtent et se tressent autour du plaisir ancestral et vivant de la polyphonie. info et réservations : [contact@lesvoiesduchant.org](mailto:contact@lesvoiesduchant.org)

La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T19:00:00