Curmaia! Polyphonies paysannes du nord au sud de l’Italie

chez l’habitant, Dauphin (04), le samedi 26 février à 19:00

19h apéro partagé (apporte de quoi grignoter pour cette occasion, nous nous occupons des boissons)20h concertEntrée à prix libre (et conscient!) [info et inscriptions](https://www.terracanto.org/evenements/curmaia-en-concert-chez-lhabitant/) Curmàia curmàia curmàia siùr padrónsa ‘s fa nò la curmàia ‘gh taiùmma ‘l púsè bón… Quarante jours, les pieds dans la boue, à extirper des mauvaises herbes pendant 12 heures. C’était la « monda », qui durant des décennies attira des milliers de travailleuses dans la plaine du Po.La dernier soir ces mondines se réunissaient pour la Curmaia, une grande fête… payée par le patron ! Le trio Curmaia reprend ces chants qui scandaient luttes et saisons et emplissaient autrefois les campagnes : répertoire des mondines, discanti des faucheurs, complaintes des migrants, rituels sacrés et profanes. Trois voix qui se heurtent et se tressent autour du plaisir ancestral et vivant de la polyphonie. Audrey Peinado – chant et percussionsLaïla Sage – chantLorenzo Valera – chant, guitare, accordéon pour aller au teaser et aux écoutes : https://www.terracanto.org/curmaia/ *source : événement [Curmaia! Polyphonies paysannes du nord au sud de l’Italie](https://agendatrad.org/e/35577) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

