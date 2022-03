Curmaia! + Laurent Cavalié et Florian Huygebaert La Maison du Chant,Marseille (13)

Après des dizaines de concerts en France et en Italie, le trio Curmaia (**Audrey Peinado**, **Laïla Sage**, **Lorenzo Valera**) enregistre son premier album dans ce lieu hautement symbolique qu’est la prestigieuse Maison du Chant de Marseille. Pour cet événement exceptionnel nous avons invité deux musiciens qui savent rendre aux polyphonies leurs accents d’authenticité : **Laurent Cavalié** alchimiste du chant populaire et poly-instrumentiste languedocien et **Florian Huygebaert** incontournable percussionniste de la musique traditionnelle (La Machine, Ormuz, Petit Piment). Le disque sera accompagné d’un livre enrichi par les gravures du dessinateur **Dimitri Mastoros,** dont le dernier album Exarcheia vient d’être publié aux éditions Futuropolis. Ce concert sera l’occasion du lancement de la campagne de prévente du livre-CD dont la sortie est prévue pour l’hiver prochain. [**+Info/réservations**](https://www.terracanto.org/evenements/curmaia-en-concert-chez-lhabitant-491/) *source : événement [Curmaia! + Laurent Cavalié et Florian Huygebaert](https://agendatrad.org/e/35702) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

