Curling Humain Saint François Longchamp

Savoie

Curling Humain Saint François Longchamp, 10 février 2022

2022-02-10 17:00:00 – 2022-02-10 19:00:00

Saint François Longchamp Savoie Connaissez-vous le Curling humain? Le principe est simple, marquer un maximum de point en envoyant … vos enfants ou vos amis au milieu de la cible !

Bouées fournies, casque fortement conseillé. Saint-François-Longchamp Les Longes Saint François Longchamp

