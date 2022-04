Curling Humain La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Curling Humain Patinoire Les Coches La Plagne Tarentaise

2022-04-21 17:30:00 17:30:00 – 2022-04-21 19:30:00 19:30:00 Patinoire Les Coches

La Plagne Tarentaise Savoie EUR 2 2 Par équipe de 2 : un dans la bouée, l’autre au poussage. Le but: que la bouée s’arrête sur la cible ! Qui sera le plus précis ? Petits lots à gagner. info.montchavin@la-plagne.com +33 4 79 07 82 82 http://www.montchavin-la-plagne.com/ Patinoire Les Coches La Plagne Tarentaise

